На Северном задержали стрелка с Калининской овощебазы

В ходе конфликта мужчина выстрелил в обидчика из травматического пистолета и уехал на фургоне. Фото: pixabay.com

В ходе конфликта мужчина выстрелил в обидчика из травматического пистолета и уехал на фургоне. Фото: pixabay.com

Полиция завела дело об угрозе убийством, но в итоге признала мужчину мелким хулиганом.

Житель Санкт-Петербурга рассказал полиции, что на овощной базе на проспекте Непокоренных неизвестный стрелял в него из травматического пистолета, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 9 мая.

Мужчина обратился к полицейским Приморского района, но само происшествие произошло в Калининском. По его словам, в среду 8 мая у него возник конфликт с неизвестным, тот выстрелил в него и уехал на фургоне Volkswagen. Полицейские возбудили дело по факту угрозы убийства, сообщили в МВД Петербурга.

Позже на Северном проспекте полиция задержала 33-летнего мужчину. Его изобличили в нападении и отобрали на допросе газовый пистолет. В итоге на мужчину составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рядом с Кремлем в Москве нашли полицейского с огнестрельным ранением.