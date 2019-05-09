Мужчина отнял у пенсионерки бижутерию в лифте

Полиция Красногвардейского района Петербурга задержала грабителя.

Пенсионерка заявила полиции Петербурга, что ее ограбили в лифте, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 9 мая. Виновного уже задержали.

Жительница Красногвардейского района Петербурга рассказала, что мужчина напал на нее в лифте в среду 8 мая. Он отобрал у 73-летней женщины сережки из желтого металла и сбежал, передают в полиции Санкт-Петербурга.

Позже полиция Санкт-Петербурга задержала 47-летнего безработного мужчину. У него изъяли похищенную бижутерию. В полиции возбудили дело о грабеже — задержанный может получить срок до 7 лет со штрафом или исправительные работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Калининском районе Петербурга задержали мужчину с пистолетом — он устроил стрельбу на овощебазе и уехал оттуда на фургоне.