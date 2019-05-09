Мотоциклист попал в реанимацию посте ДТП у парка Сосновка

Сегодня, 9 мая, около 11:30 часов дня в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла страшная авария с одним пострадавшим.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Тихорецкого проспекта и проспекта Науки, неподалеку от парка Сосновка. По данным очевидцев, столкнулись автомобиль и мотоциклист.

Об этом сообщили свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Также очевидцы утончили, что мотоциклист, вероятно, остался живой.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Водителя мотоцикла госпитализировали в больницу, где он попал в реанимационное отделение.

Официальной информации на данный момент не поступало, обстоятельства ДТП уточняются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в День Победы “Площадь Восстания” проверяли из-за “бесхоза”.