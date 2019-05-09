В День Победы “Площадь Восстания” проверяли из-за “бесхоза”

Станция не работала почти час — и в течение дня у пассажиров метро могут возникнуть новые сложности.

Движение поездов на красной ветке метро Санкт-Петербурга утром в четверг 9 мая нарушилось из-за сумки без владельца, сообщили в метрополитене. Станцию закрыли в 8:30 и около часа проверяли; в вестибюль пассажиров начали снова пускать около 9:20.

Найденный предмет проверили и опасным не признали. Надо сказать, что сегодня метро в центре Петербурга будет работать по особому режиму из-за движения колонны “Бессмертного полка”. 1-ый вестибюль “Площадь Восстания”, к примеру, должен работать как обычно (впрочем, сотрудники могут по необходимости перекрыть вход), а вот второй вестибюль — только на выход с 14:30 до 15:30. “Маяковскую” в этот час полностью закроют.

Ранее Gazeta.sPb опубликовала схему движения транспорта в центре Санкт-Петербурга на 9 мая — власти города отобразили на схеме, как именно будет двигаться Бессмертный полк и как это отразится на метро.