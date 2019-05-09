Обувная компания Ralf Ringer ищет пропавшую автостопщицу

Известный обувной бренд Ralf Ringer предоставил девушке-блогеру пару обуви, в которой путешественница отправилась пешком от Москвы до Санкт-Петербурга.

Об этом Ralf Ringer сообщал в своем Instagram-аккаунте, опубликовав пост с фотографией пропавшей Викторией Ив.

Девушка начала путешествие 26 апреля около 11 часов утра. Она отправилась с остановки Бутаково на Ленинградском шоссе в Москве, а закончить его планировала сегодня, 9 мая, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Однако девушка не выходила на связь на момент публикации (8.05) уже два дня. В её личном аккаунте в Instagram последний пост был размещен 30 апреля из Твери. В данном городе её и видели последний раз.

Ralf Ringer просит сообщить все известные сведения о местонахождении Виктории. Однако компания убеждена, что с девушкой все в порядке, так как она обладает большим опытом подобных походов и перемещений автостопом.

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