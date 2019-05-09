Водитель машины бизнесмена в ярости сломал камеру сотрудника ГИБДД

Автомобиль Infinity остановили на Лахтинском проспекте Санкт-Петербурга.

На Лахтинском проспекте Петербурга неизвестный мужчина вступил в конфликт с инспектором ГИБДД и сломал его камеру, сообщили “Фонтанке” в УГИБДД Петербурга 9 мая.

Машину Infinity остановили в Приморском районе Петербурга около 12:00 8 мая. Инженер центра фиксации нарушений напомнил мужчине за рулем о штрафах, наложенных на машину, и это привело его в такую ярость, что он якобы растоптал камеру, которая засняла его машину. Сам инженер остался цел.

Нарушитель скрылся, но теперь его машину ищут, а в полиции Приморского района Петербурга готовят материалы для уголовного дела. В “Фонтанке” выяснили, что владелец автомобиля — известный бизнесмен Петербурга, но сейчас его даже нет в России, так что за рулем вполне мог сидеть один из его подчиненных.

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