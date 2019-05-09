Жители улицы Кораблестроителей приняли игрушку для страйкбола за гранату

Угроза не подтвердилась. Фото: Мегаполис
Угроза не подтвердилась. Фото: Мегаполис

Сегодня днем, 9 мая, жителей дома 39 по улице Кораблестроителей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге напугала игрушка, предназначенная для игры в страйкболл.

Жильцы дома, которые заметили подозрительный предмет у себя во дворе, вызвали взрывотехников, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии.

Очевидцы происходящего посчитали, что найденный предмет является взрывоопасной гранатой. Кроме того, поступала информация о том, что произошли два взрыва. Однако данные заявления не подтвердились.

На место происшествия прибыли бойцы ОМОН. Они провели обследование найденного неизвестного предмета. В результате проверки выяснилось, что предмет является гранатой для страйкбола. Никакой опасности ненастоящая граната не представляла.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обувная компания Ralf Ringer ищет пропавшую автостопщицу.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
взрывотехники граната росгвардия
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