Жители улицы Кораблестроителей приняли игрушку для страйкбола за гранату

Сегодня днем, 9 мая, жителей дома 39 по улице Кораблестроителей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге напугала игрушка, предназначенная для игры в страйкболл.

Жильцы дома, которые заметили подозрительный предмет у себя во дворе, вызвали взрывотехников, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии.

Очевидцы происходящего посчитали, что найденный предмет является взрывоопасной гранатой. Кроме того, поступала информация о том, что произошли два взрыва. Однако данные заявления не подтвердились.

На место происшествия прибыли бойцы ОМОН. Они провели обследование найденного неизвестного предмета. В результате проверки выяснилось, что предмет является гранатой для страйкбола. Никакой опасности ненастоящая граната не представляла.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обувная компания Ralf Ringer ищет пропавшую автостопщицу.