На Садовой «Яндекс.Драйв» врезался в «Яндекс.Такси»

В ДТП нет пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В ДТП нет пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно транспортное происшествие, которое случилось в центре Санкт-Петербурга, стало поводом для шуток в социальных сетях.

Сегодня, 9 мая, неподалеку от Сенной площади в центре Северной столице произошла авария. Автомобиль от каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» совершил столкновение с автомобилем, представляющим «Яндекс.Такси». Информация о ДТП появилась от очевидцев в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Свидетели сопроводили пост фотографиями, заметив, что «Яндекс.Драйв» догнал «Яндекс.Такси» на Сенной.

По предварительной информации, авария не нанесла серьезных видимых повреждений автомобилям. Также сообщается, что водители транспортных средств не пострадали.

Пользователи социальной сети пошутили на эту тему: «И оба наверное ехали по «Яндекс.Навигатору», ожидая «Яндекс.Еду»; «А Яндекс.ГАИ еще не подъехало?».

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