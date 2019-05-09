В Москве 8 человек пострадало из-за сильного ветра

Сегодня, 9 мая, в столице сильный ветер и грозовые молнии чуть не прервали шествие «Бессмертный полк». Ветер валит деревья. Пострадало восемь человек.

На данный момент известно о восьми пострадавших в Москве. Жители столицы обратились за помощью к сотрудникам медицинских учреждений из-за падения деревьев, которые повалила сильная гроза, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в московские оперативные службы поступило более 10 заявок о падении деревьев. Происшествие случаются в основном в южной части столицы. Пострадало 8 человек, однако травмы не тяжелые. Лишь четверым из них потребовалось оказание медицинской помощи.

Угрозы жизням пострадавших нет.

Гроза двигается в сторону Санкт-Петербурга и уже завтра, 10 мая, молнии заполонят Северную столицу. Порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду. Просим быть внимательнее и аккуратнее, повременить с прогулками.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что завтра в Петербург придёт гроза.