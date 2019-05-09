Завтра в Петербург придёт гроза

В соответствии с прогнозами синоптиков, завтра, 10 мая, в Санкт-Петербурге будет стоять тепла погода. Однако омрачится это сильной грозой.

По прогнозу, в Северной столице днем 10 мая будет стоять летнее тепло, температура воздуха достигнет от 21 до 23 градусов выше нуля.

Однако уже начиная с утра в Петербурге будет облачно и дождливо. Синоптики обещают, что дожди буду кратковременными, а в некоторых районах они будут проходить вместе с грозами. С утра тепла не ожидается: температура будет около 7 градусов выше нуля.

Уже ко второй половине дня в городе начнет теплеть. При этом порывы ветра, совместные с грозой, будут достигать до 15 метров в секунду. В негрозовое время ветер достигнет до 6-10 метров в секунду, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что станции метро на Невском проспекте вернулись к обычному режиму работы.