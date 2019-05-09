Станции метро на Невском проспекте вернулись к обычному режиму работы

Ограничения движения были связаны с проведением
Ограничения движения были связаны с проведением "Бессмертного полка". Фото: Baltphoto

Ранее сегодня, 9 мая, в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне петербургский метрополитен работал с ограничениями.

Это было связано со слишком большим пассажиропотоком в праздничный день. Станция метро «Адмиралтейская» по-прежнему работает с ограничениями на вход.

Станции метро «Площадь Александра Невского-2» и «Площадь Восстания-2» ограничили прием пассажиров по причине слишком большого количества человек. Станция «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» были полностью закрыты как на вход, так и на выход.

На данный момент «Площадь Александра Невского 1 и 2», «Маяковская», переход на «Площадь Восстания», «Площадь Восстания 1 и 2» ввернулись к работе в штатном режиме, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Дворцовой проходит концерт в честь Дня Победы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП "Петербургский метрополитен" день победы ограничения движения
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