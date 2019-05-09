На Дворцовой проходит концерт в честь Дня Победы

Ограничения движения были связаны с проведением "Бессмертного полка". Фото: Baltphoto

Ограничения движения были связаны с проведением "Бессмертного полка". Фото: Baltphoto

Сегодня, 9 мая, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проходит торжественный концерт, приуроченный к 74-й годовщине Победы с Великой Отечественной войне.

Концерт начался сразу после завершения шествия патриотической акции «Бессмертного полка», примерно в 16 часов дня. В программе праздничного концерта пройдут выступления различного плана: стихотворения и песни военных годов, воспоминания тех времен и героев войны 1941-1945 годов, сообщили Gazeta.SPb в Западном военном округе.

После того, как участники «Бессмертного полка» собрались на Дворцовой площади, рота почетного караула Западного военного округа торжественно внесла на сцену копию Знамени Победы, а также флаг РФ и флаг Петербурга.

Главным символом концерта станет выступление Григория Чернецова с знаменитой песней «День Победы».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте проходит масштабное шествие «Бессмертный полк».