На Дворцовой проходит концерт в честь Дня Победы

Ограничения движения были связаны с проведением
Ограничения движения были связаны с проведением "Бессмертного полка". Фото: Baltphoto

Сегодня, 9 мая, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проходит торжественный концерт, приуроченный к 74-й годовщине Победы с Великой Отечественной войне.

Концерт начался сразу после завершения шествия патриотической акции «Бессмертного полка», примерно в 16 часов дня. В программе праздничного концерта пройдут выступления различного плана: стихотворения и песни военных годов, воспоминания тех времен и героев войны 1941-1945 годов, сообщили Gazeta.SPb в Западном военном округе.

После того, как участники «Бессмертного полка» собрались на Дворцовой площади, рота почетного караула Западного военного округа торжественно внесла на сцену копию Знамени Победы, а также флаг РФ и флаг Петербурга.

Главным символом концерта станет выступление Григория Чернецова с знаменитой песней «День Победы».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте проходит масштабное шествие «Бессмертный полк».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
день победы зво концерт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Садовой «Яндекс.Драйв» врезался в «Яндекс.Такси»
Беглов вместе в ветеранами посмотрел парад Победы на Дворцовой
Завтра в Петербург придёт гроза
Жители улицы Кораблестроителей приняли игрушку для страйкбола за гранату
Станции метро на Невском проспекте вернулись к обычному режиму работы
Движение «Петербург — город перемен!» поздравило горожан с Днем Победы
На Дворцовой проходит концерт в честь Дня Победы
Прокурор Петербурга поздравил всех с Днем Победы