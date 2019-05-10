В Невском районе сгорели два гаража

В Невском районе Петербурге пожарные 20 минут гасили пламя. Дотла выгорели два гаража.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в пятницу, 10 мая, в 5 часов утра. Очевидцы сообщили, что на Складской улице у дома №6 горят постройки, используемые под гаражи.

Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. С огнем боролись девять сотрудников МЧС. На месте происшествия также работали две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Софийской улице горела двухкомнатная квартира. На 14 квадратных метрах комнаты горел диван. Пожар удалось ликвидировать силами 17-ти человек личного состава и четырех единиц техники к 21:16.