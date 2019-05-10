9 мая на Софийской улице горела квартира

Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили пожар в двухкомнатной квартире. На 14 квадратных метрах комнаты горел диван.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в пятницу, 9 мая, в 20:52. По словам очевидцев, они увидели огонь в окнах квартиры дома № 23, корпус 2 на Софийской улице. Пожар удалось ликвидировать силами 17-ти человек личного состава и четырех единиц техники к 21:16.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что спасатели дали петербуржцам советы по топке печи. Петербургские спасатели научили дачников правильно топить печь, чтобы избежать пожара.

Первое из правил — это запрет на легковоспламеняющиеся жидкости. При растопке печи их использовать категорически запрещается. Также важно, чтобы размер дров соответствовал размерам топливника.