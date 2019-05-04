Спасатели дали петербуржцам советы по топке печи

Петербургские спасатели научили дачников правильно топить печь, чтобы избежать пожара.

Первое из правил — это запрет на легковоспламеняющиеся жидкости. При растопке печи их использовать категорически запрещается. Также важно, чтобы размер дров соответствовал размерам топливника.

Еще один из ключевых моментов это то, что печь должна остыть, чтобы не возник риск перекаливания. Дверцы печи не стоит оставлять открытыми, также как и сушить одежду рядом с печью или размещать рядом легковоспламеняющиеся предметы.

В случае образования трещины ни в коем случае нельзя откладывать ремонт. Необходимо вовремя чистить печь и дымовые трубы от пыли и вовремя белить их.

По словам спасателей, чаще всего пожары от домовых печей связаны с использованием керамической или металлической трубы как дымохода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцев просят добыть ягель для северных оленей.