Петербуржцев просят добыть ягель для северных оленей

Центр помощи диким животным просит жителей Петербурга помочь пополнить запасы пропитания, живущих в Центре северных оленей, а едят они в основном ягель.

Ближайшее место для сбора лишайника — Карельский перешеек в Ленобласти.

«Запасы мха нужны значительные, так как ягель — это основа рациона наших оленей!», — сообщили в «Велесе».

Помочь северным оленям может любой желающий — для этого нужно собрать ягель и доставить его в Центр. Также сотрудники Центра регулярно публикуют актуальные списки необходимого. Помочь диким животным можно и финансово.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что волонтеры нашли серого тюлененка, ползающего по лесу под Петербургом.

Серый малыш ползал по лесу в поисках воды. На момент обнаружения он находился от водоема в 150 метрах. Инспекторы, убедившись, что поблизости нет мамы и папы серого тюлененка, отвез его в Фонд, чтобы там ему помогли.