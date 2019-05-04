Петербуржцев просят добыть ягель для северных оленей

Северный олень. Фото: Рixabay
Северный олень. Фото: Рixabay

Центр помощи диким животным просит жителей Петербурга помочь пополнить запасы пропитания, живущих в Центре северных оленей, а едят они в основном ягель.

Ближайшее место для сбора лишайника — Карельский перешеек в Ленобласти.

«Запасы мха нужны значительные, так как ягель — это основа рациона наших оленей!», — сообщили в «Велесе».

Помочь северным оленям может любой желающий — для этого нужно собрать ягель и доставить его в Центр. Также сотрудники Центра регулярно публикуют актуальные списки необходимого. Помочь диким животным можно и финансово.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что волонтеры нашли серого тюлененка, ползающего по лесу под Петербургом.

Серый малыш ползал по лесу в поисках воды. На момент обнаружения он находился от водоема в 150 метрах. Инспекторы, убедившись, что поблизости нет мамы и папы серого тюлененка, отвез его в Фонд, чтобы там ему помогли.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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