В Вырице ночью сгорели несколько домов и хозпостройки

Пожар тушили около часа. Фото: Рixabay
Пожар тушили около часа. Фото: Рixabay

Несколько домов и хозяйственных построек сгорело в Гатчинском районе Ленобласти ночью в пятницу, 10 марта.

По данным ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, возгорание произошло на 108 квадратных метрах около 00: 20. Огонь охватил несколько частных домов и хозяйственных построек.

Пожар ликвидировали в 1:21. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Невском районе Петербурге пожарные 20 минут гасили пламя. Дотла выгорели два гаража.

Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. С огнем боролись девять сотрудников МЧС. На месте происшествия также работали две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ленобласть мчс пожар
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