Гастролеры с пистолетом вынесли из салона связи 250 тысяч рублей

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Кто-то смотрит Парад Победы, кто-то шествует в акции «Бессмертный полк», а кто-то в День Победы с пистолетом грабит салоны сотовой связи.

В четверг, 9 мая, двое злоумышленников, угрожая пистолетом, отняли у продавца мобильных телефонов 250 тысяч рублей и 20 смартфонов, после чего скрылись с места происшествия.

Ограбление произошло в Василеостровском районе Петербурга, сообщает ГУ МВД по городу.

Полиция приступила к поиску злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 (Разбой).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что охранника ограбили в парке Красносельского района Петербурга. Неизвестные избили пострадавшего и отобрали у него бумажник и мобильный телефон. В украденном кошельке находилось 1,8 тысяча рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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