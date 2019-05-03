В Красносельском районе охранника ограбили в парке

Полиция ищет преступников. Фото: pixabay.com
Полиция ищет преступников. Фото: pixabay.com

В отделение полиции Красносельского района вчера, 2 мая, обратился 48-летний мужчина, который работает охранником. Он сообщил о нападении.

Накануне вечером, 30 апреля, на заявителя напали двое неизвестных злоумышленников в парке, расположенном напротив дома 6 по улице Новобелецкой в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестные избили пострадавшего и отобрали у него бумажник и мобильный телефон. В украденном кошельке находилось 1,8 тысяча рублей. После совершения преступления злоумышленники скрылись.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело о краже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, угрожая ножом, мужчина украл у петербурженки телефон за 800 рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
грабеж красносельский район полиция
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В Красносельском районе охранника ограбили в парке
Угрожая ножом мужчина украл у петербурженки телефон за 800 рублей