В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал пьяный мужчина

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП СПб
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП СПб

Мужчина упал с платформы на рельсы станции «Проспект Ветеранов» петербургского метрополитена. Движение поездов по красной ветке приостановлено.

Инцидент случился в пятницу, 10 мая, около 10 часов утра. Как сообщают очевидцы, хмельному пассажиру помог выбраться на платформу сотрудник метрополитена. На место происшествия вызвали скорую помощь.

О состоянии здоровья потерпевшего пока ничего не известно.

На данный момент движение поездов восстановлено. Метрополитен работает в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники петербургского метро тренируются спасать пассажиров, упавших на рельсы. Самое сложное, уверяют работники подземки, это когда люди падают в щель между вагоном и краем платформы – в таких ситуациях вряд ли помогут люди, а действовать надо быстро.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
метро пассажир происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названа официальная причина смерти Сергея Доренко
В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал пьяный мужчина
С 11 по 13 мая свой маршрут изменит троллейбус №26
Создатель Angry Birds построит железную дорогу до Северного Ледовитого океана
Охотники за металлоломом поживились двумя смартфонами
Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019
Гастролеры с пистолетом вынесли из салона связи 250 тысяч рублей
У реки Смоленка нашли гранату времен ВОВ