В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал пьяный мужчина

Мужчина упал с платформы на рельсы станции «Проспект Ветеранов» петербургского метрополитена. Движение поездов по красной ветке приостановлено.

Инцидент случился в пятницу, 10 мая, около 10 часов утра. Как сообщают очевидцы, хмельному пассажиру помог выбраться на платформу сотрудник метрополитена. На место происшествия вызвали скорую помощь.

О состоянии здоровья потерпевшего пока ничего не известно.

На данный момент движение поездов восстановлено. Метрополитен работает в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники петербургского метро тренируются спасать пассажиров, упавших на рельсы. Самое сложное, уверяют работники подземки, это когда люди падают в щель между вагоном и краем платформы – в таких ситуациях вряд ли помогут люди, а действовать надо быстро.