В Колпино мужчина выкинул собаку из окна многоэтажки

Ей на выручку пришли местные жители.

Инцидент случился девятого мая в Колпино на улице Ленина, 67. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальных сетях. Люди рассказывают, что пес летел с четвертого этажа. Неравнодушные соседи агрессора отвезли собаку к ветерану, где ей оказали первую помощь. Сейчас колпинцы собирают деньги на лечение бедняжки.

Местные жители также написали коллективную жалобу на виновника травм собаки. В отношении жестокого хозяина пса завели дело об административном нарушении. Ему грозит штраф за неподобающее обращение с живым существом. Утверждается, что мужчина был пьян, ему даже вызывали скорую помощь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ЗакСе Санкт-Петербурга предложили ввести уголовную ответственность с 14 лет для мучителей животных. К слову, уголовное ответственность наступает с 16 лет, что показалось авторам инициативы не всегда правильным.