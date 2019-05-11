В центре Петербурга в Перекупном переулке загорелся ВАЗ

Машина ВАЗ воспламенилась в Центральном районе Петербурга. О потерпевших сведений нет.

Сообщение о пожаре поступило в Главное управлении МЧС по Петербургу около 08:00 утра 11 мая.

Работники экстренной службы выехали на адрес в Перекупном переулке. По информации там загорелся автомобиль отечественного производства. Ваз стоял на стоянке рядом с домом №9.

Пламя повредило переднюю часть и салон автотранспортного средства. В огне было около 4 квадратных метров площади воспламенившейся машины.Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что боролись с возгоранием восемь человек личного состава МЧС по Петербургу. На место происшествия было привлечено две единицы техники. Воспламенение устранили всего за 10 минут.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские в Кингисеппе спасли четверых из пожара.