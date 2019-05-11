В Ленобласти вор унес из церкви ящик для пожертвований

Инцидент произошел вечером в четверг, 9 мая, в доме № 1 на Знаменской улице Тихвинского района. В храме «Знамение» мужчина сорвал ящик для пожертвований, достал из него деньги и скрылся. Свидетелем происшествия стал настоятель храма, который вызвал наряд Росгвардии.

Правоохранителям удалось задержать вора по «горячим» следам. Мужчина был пойман у дома №40 на улице Машиностроителей.

Отмечается, что, заметив патрульный автомобиль, вор попытался скрыться, но сделать это ему не удалось. Задержанный был опознан настоятелем храма.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что охотники за металлоломом в процессе кражи меди и алюминия отобрали у работников металобазы два мобильных телефона. Злоумышленники проникли на территорию металобазы и отобрали у двух мужчин их смартфоны стоимостью от 8 тысяч рублей каждый. После, погрузив цветной металл в «Газель», воры скрылись с места происшествия.