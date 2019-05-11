Картины Айвазовского, утонувшие на пароходе в Крыму более 100 лет назад, могут быть утрачены

В Крыму приостановлены подводные работы по подъему затонувшего более века назад судна «Генерал Коцебу» из-за возможного повреждения драгоценных полотен Айвазовского.

Об этом СМИ сообщил руководитель экспедиции «Нептун», которая занимается подъемом затонувшего парохода.

Сообщается, что под толщей воды могут находиться картины российского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Более 10 полотен уже были обнаружены участниками экспедиции, среди них, предположительно, есть работы Айвазовского.

«Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя, шанс сохранить есть всегда», – комментирует Дунаев.

Подлинность картин в настоящий момент не подтверждена экспертами. Однако, во избежание повреждений и утери реликвий при подъеме со дна затонувшего теплохода, работы приостановлены.

Известно, что работает экспедиция на глубине 40 метров под водой и в 12-ти милях Тарханкута – мыса, находящегося в западной части Крыма.

Отметим, что для сохранения полотен участникам операции предстоит извлечь картины из-под двухметрового слоя ила.

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