«Танцы с оркестром» устроят в Петербурге для местных жителей

В Петербурге состоится концерт «Танцы с оркестром». Там можно будет одновременно наслаждаться классическими музыкальными произведениями и танцевать.

Мероприятие стартует 11 мая в клубе А2 в 20:00 вечера. Необычная концертная программа «Танцы с оркестром» прдлагает публике подвигаться под классическую музыку.

Оркестр «1703» исполнит перед жителями Санкт-Петербурга и гостями города музыкальный классический трек-лист, дополненный креативным световым шоу и визуальными эффектами. Со сцены прозвучат композиции Рахманинова, Хачатуряна, Шостаковича, Прокофьева и других величайших композиторов всех времен и народов.

Также концерт будут сопровождать маппинг-технологии, сообщают организаторы шоу. Оркестром «1703» будет дирижировать Илья Дьяков.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в Ботаническом саду открылся фестиваль японской культуры и сакуры.