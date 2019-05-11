В Петербурге в Ботаническом саду открылся фестиваль японской культуры и сакуры

В этом году сакура начала цвести рано. Фото: pixabay

В этом году сакура начала цвести рано. Фото: pixabay

Ботанический сад Петра Великого в Петербурге ждет гостей 11 и 12 мая. В саду состоится фестиваль Сакура Мацури. Жители могут полюбоваться цветениями и шоу, а также поучаствовать в мастер-классах.

Сакура Мацури начнется в 12 часов дня. В течение предстоящих двух дней петербружцы и гости Северной столицы могут осмотреть оранжереи, увидеть настоящий Японский сад, принять участие в мастер-классах по оригами, каллиграфии, стрельбе из лука, чайному искусству и икэбана.

Также гостей ждет концертно-развлекательное шоу и выступление клубов боевых искусств. Все участники фестиваля смогут насладиться удивительной японской кухней и сладостями.

Организаторы отмечают, что в 2019 году в связи с ранней весной часть сакуры отцветает до начала Сакура Мацури. В даты проведения фестиваля ожидается цветение поздних махровых сортов, славящихся крупными розовыми цветами.

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