Депутат сообщил, что поездки в Крым снова популярны у украинцев

Граждане Украины стали чаще отдыхать в Крыму, об этом рассказали власти полуострова.

О том, что туризм украинцев в Крым действительно приобрел популярность сообщил глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, жители Украины искренне надеются на то, что с инаугурацией нового президента Владимира Зеленского отношения с Россией улучшатся. Дело в том, что некоторым гражданам приходится скрывать отдых на российском полуострове. Цитируя Черняка: «с приходом нового президента можно будет спокойно, не боясь преследования у себя в стране, ездить отдыхать в Крым».

Также по сообщению главы комитета туризма Черняка, большинство украинцев уже открыто оповещают о своем отдыхе на полуострове через социальные сети, не стесняясь и не страшась возможной негативной реакции со стороны земляков.

«Рекомендую всем брать с них пример», — добавил Черняк.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Украине рассказали, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается.