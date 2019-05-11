Специалисты назвали 6 хитростей для успешной сдачи экзамена

Эксперт из Оксфордского университета Джо Норман рассказал о шести секретах успешной сдачи экзаменов.

Прежде всего нужно помнить о том, что важно не количество времени, потраченное на подготовку, а интенсивность работы. Именно поэтому стоит тратить на подготовку не более 3 часов в день, пишет издание Daily Mail.

По мнению Нормана, самый эффективный метод заучивания — это распечатать ответы на вопросы, которые будут в экзамене, и сделать на бумаге пометки. Таким образом зрительная память будет работать эффективне.

Также для подготовки эффективен план ответа на вопрос. Это помогает структурировать мысль, которая в таком формате лучше усвоится.

Самое важное — это вникнуть в суть материала, так он запомнится самостоятельно.

Каждый ответ рекомендуется прочесть не менее 10 раз, выделяя в процессе чтения ключевые слова. Ответ нужно стоить по принципу: «Отвечает ли информация на вопрос, который может задать преподаватель?» Если информация не выполняет такую функцию, то ее нужно вычеркнуть.

Важно сохранять спокойствие и правильно питаться. Это улучшает работу мозга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые оценили урон Земле от человека за 50 лет.