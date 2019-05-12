Праздник корюшки в “Ленэкспо” ждет гостей 12 мая

На фестивале можно будет поесть свежей, жареной, маринованной и копченой рыбы. Фото: https://vk.com/koryoushka

На фестивале можно будет поесть свежей, жареной, маринованной и копченой рыбы. Фото: https://vk.com/koryoushka

Традиционную для всех петербуржцев рыбку будут готовить на открытом воздухе.

“Праздник корюшки”, который по традиции проходит в Петербурге весной, ждёт гостей и в воскресный день. На территории выставочного пространства для гостей города и петербуржцев развернули лотки, где можно попробовать рыбку, приготовленную различными способами.

Стоит отметить, что праздник, посвящённый ставшей уже символом города рыбке, проходит в Петербурге уже в 17 раз.

На фестивале можно будет поесть свежей, жареной, маринованной и копченой рыбы, а также купить её домой.

Помимо дегустации и рыбки, на территории “Ленэкспо” проходят конкурсы, развернуты аттракционы, также проходит пикник в компании артистов и рыбаков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в Ботаническом саду открылся фестиваль японской культуры и сакуры.