Праздник корюшки в “Ленэкспо” ждет гостей 12 мая

Традиционную для всех петербуржцев рыбку будут готовить на открытом воздухе.
“Праздник корюшки”, который по традиции проходит в Петербурге весной, ждёт гостей и в воскресный день. На территории выставочного пространства для гостей города и петербуржцев развернули лотки, где можно попробовать рыбку, приготовленную различными способами.
Стоит отметить, что праздник, посвящённый ставшей уже символом города рыбке, проходит в Петербурге уже в 17 раз.
На фестивале можно будет поесть свежей, жареной, маринованной и копченой рыбы, а также купить её домой.
Помимо дегустации и рыбки, на территории “Ленэкспо” проходят конкурсы, развернуты аттракционы, также проходит пикник в компании артистов и рыбаков.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в Ботаническом саду открылся фестиваль японской культуры и сакуры.