Праздник корюшки в “Ленэкспо” ждет гостей 12 мая

На фестивале можно будет поесть свежей, жареной, маринованной и копченой рыбы. Фото: https://vk.com/koryoushka
На фестивале можно будет поесть свежей, жареной, маринованной и копченой рыбы. Фото: https://vk.com/koryoushka

Традиционную для всех петербуржцев рыбку будут готовить на открытом воздухе.

“Праздник корюшки”, который по традиции проходит в Петербурге весной, ждёт гостей и в воскресный день. На территории выставочного пространства для гостей города и петербуржцев развернули лотки, где можно попробовать рыбку, приготовленную различными способами.

Стоит отметить, что праздник, посвящённый ставшей уже символом города рыбке, проходит в Петербурге уже в 17 раз.

На фестивале можно будет поесть свежей, жареной, маринованной и копченой рыбы, а также купить её домой.

Помимо дегустации и рыбки, на территории “Ленэкспо” проходят конкурсы, развернуты аттракционы, также проходит пикник в компании артистов и рыбаков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в Ботаническом саду открылся фестиваль японской культуры и сакуры.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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