Эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после майских праздников

Люди, считает психолог, будут похожи на остановленную на ходу машину, но эффекта прокрастинации можно избежать.

Для этого каждому работнику придется прибегнуть к механизмам тайм-менеджмента. Ну и работодателям, свою очередь, наметить конкретные цели, чтобы у сотрудников не возникало “вакуума” на работе. Об этом рассказал кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко “РИА. Новости”.

Эксперт считает, что лайфхаки популярного сегодня тайм-менеджмента помогут войти в рабочий ритм. Для этого стоит составить долгосрочный план, наметить цель и разбить ее на подцели.

Также психолог сказала, что сильной прокрастинации и усталости работники не должны испытывать, ведь майские праздники — это хорошая возможность запастись энергией и насладится солнцем. Однако, считает эксперт, из майских праздников можно вынести очень хорошее ресурсное состояние. Это состояние, при котором человек чувствует себя полным сил, ему хочется работать, есть ощущение, что можно свернуть горы.

Ну и поэтапность в решении намеченных целей помогут войти в рабочий ритм быстро.

Работодатели в свою очередь должны поставить задачи перед сотрудниками и грамотно провести совещание, чтобы донести эти цели.

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