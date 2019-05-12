Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

В Москве за распитие алкоголя в общественном месте задержан боец смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в полиции.

По данным агентства, в столичном ГУ МВД РФ подтвердили факт задержания, но не уточнили фамилию задержанного. Инцидент случился, около дома № 2 по Восточной улице. Емельяненко задержали за нарушение общественного порядка и распития алкоголя в общественном месте.

На нарушителя составлен административный протокол, отмечает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что известный российский спортсмен Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске полицейскими за совершение двойного ДТП. При этом 37-летний боец смешанных единоборств (ММА) был пьян и пытался скрыться с места происшествия.