Петербуржцам мешают вылететь из Тель-Авива птицы

Рейс отложили на 10 часов.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая. Рейс авиакомпании «Россия» уже должен был покинуть Тель-Авив, но, увы, был задержан. В пресс-службе перевозчика объяснили, что судно столкнулось с птицами, так что россияне полетят на другом, резервном лайнере. Он вылетит в Санкт-Петербург с задержкой, о которой всех пассажиров уже оповестили, передает издание «Фонтанка».

Уточняется, что самолет приземлится в «Пулково» в половину шестого утра уже 13 мая. К слову, в Санкт-Петербург с опозданием также прилетит самолет из Антальи.

Напоминаем, что пятого мая в Москве в Шереметьево загорелся самолет. В результате погибли 41 человек, в том числе один член экипажа. До сих пор выясняются обстоятельства дела – есть несколько версий произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новое видео спасения пассажиров с горящего в Шереметьево самолёта появилось в Сети. На нем видно, как тушат самолет.