Депутат муниципального совета оставил пост после решения прокуратуры

Прокуратура Невского района провела проверку, в результате которой было выявлено нарушение.

Установлено, что нежилое помещение муниципального совета внутригородского МО №54 сдавалось в аренду организации АО «Карат Плюс». Данное предприятие специализируется на кондитерской деятельности. Генеральным директором АО «Карат Плюс» является депутат указанного МО.

Помещение предоставлялось без проведение необходимой оценки стоимости арены и торгов, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, депутат не попытался предотвратить и урегулировать данную ситуацию. Он продолжал сдавать в аренду имущество, являющееся муниципальной собственностью.

Районная прокуратура вынесла представление, согласно которому депутат должен был досрочно покинуть пост. Он, в свою очередь, добровольно оставил полномочия депутата, поэтому конфликт был исчерпан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ущерб от двух квартирных краж за день превысил 6 млн рублей.