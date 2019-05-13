Приставы хотели снести самострой, но владелица оказалась против

Женщину и ее представителя оштрафуют за противодействие властям Петербурга.

Жительницу Санкт-Петербурга оштрафуют за противодействие закону, сообщили Gazeta.SPb в УФССП 13 мая. Судебные приставы решили снести ее самострой, но владельцы решили оказать сопротивление.

В УФССП Петербурга находилось производство о сносе самовольно возведенного строения, но его владелица проигнорировала все требования судебных приставов освободить территорию. В конце концов в УФССП решили снести постройку окончательно. Однако представителям власти оказали сопротивление. Теперь в их отношении составили протоколы об административных нарушениях.

Сумма штрафа не разглашается. Если жительница Санкт-Петербурга действовала как физическое лицо, то максимальная сумма штрафа — 2,5 тысячи рублей. Для компаний штраф может вырасти до 100 тысяч.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что прокуратура проверила приют для животных.