По решению прокуратуры будут устранены нарушения содержания животных в приюте

В приюте содержатся множество различных животных. Фото: Pixabay
В приюте содержатся множество различных животных. Фото: Pixabay

Прокуратура Красносельского района осуществила проверку деятельности Благотворительного фонда «Альма», который оказывает помощь бездомным животным.

По результатам проверки установлено, что у организации присутствуют множественные нарушения законов об охоте, требований природоохранного законодательства и законов о ветеринарном контроле.

В миниприюте «Полянка» содержатся множество различных животных, в том числе: еноты, белка, ворона, хорек, пять кроликов, черепахи, минипиг, морские свинки, нутрии и мелкий рогатый скот.

Несмотря на то, что организация осуществляет экспонирование животных на платной основе, у неё нет индивидуальной идентификации на животных, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Закон требует оповещать ветеринарную службу в случае поступления животных в приют, затем получать разрешение на содержание. Однако проверка показал, что фонд действует не в соответсвии с положениями о ветеринарном контроле В государственную ветслужбу Петербурга информация о наличии животных в приюте не поступала.

Районная прокуратура внесла представление в адрес организации с требованием ликвидировать нарушения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутат муниципального совета оставил пост после решения прокуратуры.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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