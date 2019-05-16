На территории музея имени Рублева найден клад времен Василия Темного

В Москве на территории музея имени Андрея Рублева были обнаружены предметы, которые предстоит изучить.

Во время проведения работ по благоустройству на территории музея были найдены три медных пула 15-16 веков и серебряная монета. В настоящее время предметы находятся на реставрации, после чего поступят в фонд музея.

Представители музея рады находке и тому, что она повлечет за собой увлекательные исследования.

На территории музея сейчас проходят работы по обеспечению сохранности памятников архитектуры. Во время проведения работ по отведению воды от фундамента и была совершена интересная находка.

Монета была отчеканена в Москве в начале 2-й четверти 16 века, говорит руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов. То есть находка относится ко временам правления великого князя Московского Василия II Темного.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ослепляющий и бьющий током дрон создали в Петербурге.