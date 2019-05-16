В Петербурге приглашают на презентацию медиасиндиката

В Петербурге 30 мая состоится презентация медиасиндиката независимых интернет-СМИ с общей аудиторией порядка 6,5 млн посетителей в месяц.

На мероприятие приглашаются представители компаний и организаций, PR-агентств, журналисты и блогеры.

В Медиасиндикат вошли семь независимых СМИ:

«Агентство Бизнес Новостей»

Gazeta.SPb

DeltaNews

«Метагазета»

«Мойка78»

NEVASPORT.RU

Санкт-петербург.ру

Фотоагентство «Балтфото»

Среди членов медиасиндиката, в том числе и онлайн-газеты, которые входят в ТОП-10 интетнет-СМИ Санкт-Петербурга: GazetaSPb, Мойка78.

Регистрация на мероприятие тут https://media-sindikat.timepad.ru/event/977922/

Участие бесплатное.

Отдел Аналитики, Gazeta.SPb
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