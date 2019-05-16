Во Фрунзенском районе задержан грабитель на велосипеде

Вчера, 15 мая, около 19:00 часов вчера во Фрунзенском район Санкт-Петербурга был задержан 32-летний гражданин одной из республик Средней Азии.

Задержанный совершил открытое хищение iPhone из заднего кармана девушки, проходившей мимо. После ограбления он попытался скрыться с места преступления на велосипеде, но девушка успела толкнуть транспортное средство преступника, из-за чего он потерял равновесие и упал.

Это произошло у дома 53 по проспекту Славы. Девушка стала звать на помощь. На крики откликнулись прохожие, не давшие уйти грабителю. Неподалеку оказался наряд Росгвардии, находившийся на патрулировании. Сотрудники Росгвардии задержали грабителя и передали в 12 отдел полиции, сообщили Gazeta.SPb в УВО.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан водитель, сбивший 4-летнего ребенка в Красносельском районе.