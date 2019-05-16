Задержан водитель, сбивший 4-летнего ребенка в Красносельском районе

В среду, 15 мая, в 18:00 часов вечера сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину.

Задержанный, находясь за рулем автомобиля «Ниссан», совершил наезд на ребенка рядом с домом 25 корпус 3 по улице Тамбасова в Санкт-Петербурге. Мальчик сам неожиданно выбежал на дорогу перед автомобилем, сообщили Gazeta.SPb в УВО.

Наряд вневедомственной охраны находился неподалеку на патрулировании. Свидетели аварии сообщили о происшествии наряду.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место аварии и задержали водителя. Мужчина не пытался скрыться с места происшествия. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которым и был передан водитель.

Ребенок был госпитализирован с ушибом ноги.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за «Мертвые души» в детском саду директрису наказали 2 годами условно.