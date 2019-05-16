Из горящей квартиры на Кораблестроителей эвакуировали трех человек

В доме на Васильевском острове в Петербурге сегодня днем произошло возгорание. Спасатели вытащили трех людей, в том числе – новорожденный малыш.

Пожар произошел в квартире дома № 22/2 на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. По предварительной информации, с помощью пожарной лестницы из горящего помещения на седьмом этаже эвакуировали трех людей, а том числе женщину с ребёнком, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пострадавших нет, госпитализация никому не понадобилась.

Известно, что горела однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные. Обстоятельства случившегося возгорания выясняются.

По словам очевидцев, из квартиры был эвакуирован новорожденный малыш. Из пламени из квартиры его вынес отец.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Шуваловском парке горит Зеленая дача.