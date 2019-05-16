Губернатор Ленобласти Дрозденко и генпрокурор России Чайка встретились для точечного решения проблем

В ходе встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка обсудили главные проблемы территории.

Выяснилось, что важными для решения вопросами на сегодняшний день являются: строительство, лесное хозяйство и муниципальное управление. Все эти «проблемные места» требуют особого контроля прокуратуры и региональных властей.

На встрече также обсуждались вопросы состояния законности и правопорядка на территории Ленобласти.

Чиновники сошлись на том, что необходимо продолжать сотрудничество, в частности, по корректировке законодательства Ленобласти и внесения новых инициатив, позволяющих его улучшить.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов предлагает петербуржцам решить, что будет на месте оранжереи в Таврическом саду.