УФАС проверил аукцион «Пассажиравтотранс» на 760 млн рублей и не нашёл нарушений

В надзорное ведомство обратились представители ООО «Авто».

На сегодняшний день петербургская компания «Пассажиравтотранс» проводит аукцион по закупке 37 автобусов на 760 млн рублей. Конкурс был приостановлен из-за жалобы одного из предполагаемых участников. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы.

Компания-заявитель сообщила, что в начале конкурса могли принимать участие такие производители автобусов, как ООО «ВОЛГАБАС», ООО «ЛиАЗ» и ОАО «МАЗ». Однаок похже, по мнению ООО «Авто», технические требования изменили и только ООО «ВОЛГАБАС» в итоге мог предложить свой транспорт.

В УФАС сообщают, что после проведённой проверки представители «Пассажиравтотранса» пояснили, что к аукциону допущено 3 участника, причём в заявках были указаны автобусы двух производителей.

Комиссия признала доводы заявителя необоснованными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в УФАС пожаловались на «Пассажироавтотранс» из-за автобусов.