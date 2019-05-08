В УФАС пожаловались на «Пассажироавтотранс» из-за автобусов

Бизнесмен из Ярославля считает, что перевозчик нарушил законодательство, составляя характеристики для одобрения автобусов.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. Предприниматель, ознакомившись с требованиями, решил, что «Пассажиравтотранс» питает особую любовь к модели Волгабас-6271, которую производят в Волжском. Дело в том, уверяет бизнесмен, что только эта модель соответствуют всем ожиданиям петербургской компании. Получается, что нарушается антимонопольное законодательство.

В «Пассажиравтотранс» обвинения назвали необоснованными. Перевозчик ждет от обвинителя убедительных аргументов, а также намерен предоставить свои.

Напоминаем, что в скоро времени жалобу россиянина рассмотрят в УФАС по Санкт-Петербургу – 16 мая и станет ясно, кто прав, а кто – нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на заказчика форума «Петербург – территория национального согласия» подали жалобу в УФАС.