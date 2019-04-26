На заказчика форума «Петербург – территория национального согласия» подали жалобу в УФАС

Второй конкурс на проведение молодежного форума «Петербург – территория национального согласия», который был заказан комитетом по межнациональным отношениям Петербурга был приостановлен УФАС города.

Причиной такого решения послужила претензия со стороны ООО «Центр культурных традиций».

По информации DeltaNews, в первый раз в начале февраля контракт на 7 млн рублей не смог найти своего подрядчика. В апреле на конкурс тендер выдвинули свои заявки сразу четыре компании, однако три из них были отклонены на стадии рассмотрения. Объяснили это использованием на мероприятии ручек и блокнотов, не соответствовавших нормам.

Единственной, оставшейся в борьбе за право организации форума компанией, стало ООО «Перфект». Пока комиссия выбирала победителя, «Центр культурных традиций» направил в УФАС еще одну жалобу.

В ней сообщалось, что для проведения мероприятия необходима территория с четырьмя помещениями, в трех из которых должно помещаться не меньше 100 человек, а в одном — 410, также необходимо место для временного проживания участников — 400 человек. В жалобе также отмечалось, что единственным подходящим по вышеприведенным параметрам являются отели «Хилтон» и «Хэмптон бай Хилтон» в КВЦ «Экспофорум». На время проведения форума свободных номеров в гостиницах не оказалось. Заказчик, в свою очередь, предложил рассмотреть другие площадки.

Рассмотреть жалобы компаний УФАС планировало 23 апреля. Пока решение по спору не опубликовано.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что девять самых обычных хризантем привели поставщика цветов в УФАС.