«Засмотрелся?»: На Волковской улице два не самых быстрых транспорта на свете столкнулись лоб в лоб

Участниками дорожной аварии стали трамвай и трактор.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи удивляются, как в утреннее время на пустой дороге могли столкнуться не самые скоростные транспортные средства.

Так, по фотографии видно, что трамвай следовал по своим путям, просто потому что больше ему следовать по-другому маршруту не получится. В лоб ему приезжает уборочная техника.

Инцидент произошел возле дома 3 на Волковской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Судя по фотографиям, машины практически не пострадали.

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