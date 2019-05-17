«Партизан не пройдет»: Накануне теплоход с одноименным названием нарушил правила на воде, а пассажир ударился головой о мост

Пользователи уже успели пошутить, что мост Глупости нашел себе «брата». Фото: https://vk.com/spb_today
Пользователи уже успели пошутить, что мост Глупости нашел себе «брата». Фото: https://vk.com/spb_today

Не в свой пролет решил проплыть речной транспорт под Иоанновским мостом.

Об инциденте сообщили очевидцы события в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи также сняли видео, на котором видно, что речной теплоход проплыл не через центральный пролет, а решил сделать это через один из крайних. В результате речной транспорт встал на мель, поскольку даже с берега видна незначительная глубина. После этого, теплоход пытался проплыть немного вперед, один из пассажиров не обратил внимание на балку моста и ударился о нее. Далее теплоход начал сдавать назад, чтобы выбраться из западни.

Очевидцы сообщают, что название теплоход носит «Партизан». Сильные ли травмы получил пассажир, также не сообщается. Пользователи уже успели пошутить, что мост Глупости нашел себе «брата».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге возле магазина двое обстреливали прохожих из пневматики.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Иоанновский мост теплоход
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