В Выборге возле магазина двое обстреливали прохожих из пневматики

Двое мужчин напали на прохожих в возрасте 36 и 38 лет. Фото: https://pixabay.com

Двое мужчин напали на прохожих в возрасте 36 и 38 лет. Фото: https://pixabay.com

Госпитализация потребовалась прохожим, которые попались «под горячую руку».

О происшествии, которое произошло в Выборге, сообщили представители вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии выезжали к продуктовому магазину, расположенному в доме 47, литера А по улице Гагарина.

Двое мужчин напали на прохожих в возрасте 36 и 38 лет и обстреляли их из пневматики. В результате пришествия, прохожим потребовалась госпитализация.

В настоящий момент задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов, а оружие изъято.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Металлистов неизвестный избил 12-летнего мальчика.