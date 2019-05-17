В Выборге возле магазина двое обстреливали прохожих из пневматики

Двое мужчин напали на прохожих в возрасте 36 и 38 лет. Фото: https://pixabay.com
Двое мужчин напали на прохожих в возрасте 36 и 38 лет. Фото: https://pixabay.com

Госпитализация потребовалась прохожим, которые попались «под горячую руку».

О происшествии, которое произошло в Выборге, сообщили представители вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии выезжали к продуктовому магазину, расположенному в доме 47, литера А по улице Гагарина.

Двое мужчин напали на прохожих в возрасте 36 и 38 лет и обстреляли их из пневматики. В результате пришествия, прохожим потребовалась госпитализация.

В настоящий момент задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов, а оружие изъято.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Металлистов неизвестный избил 12-летнего мальчика.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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В Выборге возле магазина двое обстреливали прохожих из пневматики
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