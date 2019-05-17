На проспекте Металлистов неизвестный избил 12-летнего мальчика

После нападения школьника пришлось госпитализировать.

Об инциденте стало известно после того, как врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали школьника, обратились в полицию. Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 16 мая в Красногвардейском районе города. Неизвестный мужчина решил напасать на 12-летнего подростка на проспекте Металлистов. Он нанес подростку телесные повреждения, и пострадавшего пришлось срочно госпитализировать.

В настоящее время полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

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