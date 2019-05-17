Петербург стал одним из самых популярных направлений на майские праздники

Среди лидеров также – Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Крым.

Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат. Сотрудники составили рейтинг на основе полученных данных и выяснили самые востребованные регионы на майских праздниках.

Как оказалось, предпочтения отдали столице, области Москвы, Петербургу, Крыму и Краснодарскому краю.

Визитеры в Москве предпочитали посещать музеи, парки и просто гулять по городу. Всего за майские первопрестольную посетили 16,1 млн рублей. В Подмосковье отдохнуло более 2 млн человек, в Петербурге – более полумиллиона, на курортах Краснодарского края — 431 тысяча туристов, включая 150 тысяч в Сочи, в Крыму — более 300 тысяч.

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