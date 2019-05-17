В Петербурге с охраняемой парковки угнали два грузовика

На автомобилях КАМАЗ были установлены подложные пластины государственных знаков. Фото: https://www.ural.kp.ru

На автомобилях КАМАЗ были установлены подложные пластины государственных знаков. Фото: https://www.ural.kp.ru

В полицию обратился представитель коммерческой организации.

Мужчина заявил ,что в период с 26 апреля до 16 мая неизвестные с охраняемой стоянки грузового транспорта на улице Передовиков угнали два КАМАЗа.

Накануне, 16 мая, на 142 км автодороги А-120 Санкт-Петербургское Южное полукольцо экипажем ДПС ГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области по ориентировке были обнаружены данные автомашины.

Угонщики следовали в сторону Московского шоссе. Как только их остановили правоохранители, водители скрылись в подъехавший и Jeep Grand Cherokee и скрылись.

Позже выяснилось, что на автомобилях КАМАЗ были установлены подложные пластины государственных знаков. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Волковской улице два не самых быстрых транспорта на свете столкнулись лоб в лоб.